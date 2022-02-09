KONYA'DA 22 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

SEYDİŞEHİR, KONYA (DHA) - KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 22 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Akşehir, Altınekin, Akören, Ahırlı, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Doğanhisar, Hüyük, Hadim, Kadınhanı, Karatay, Ilgın, Sarayönü, Seydişehir, Selçuklu, Meram, Taşkent, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime bugün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek.

TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Kar yağışı ulaşımı da etkiledi. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolunda, Alacabel mevkisindeki buzlanma nedeniyle Seydişehir'den itibaren TIR ve çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor.