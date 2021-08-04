Konya'da 10 ton sahte deterjan ele geçirildi

KONYA'da, polisin 3 iş yerine düzenlediği operasyonda, piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenen, sahte üretim 10 ton toz deterjan ele geçirildi.

KONYA'da, polisin 3 iş yerine düzenlediği operasyonda, piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenen, sahte üretim 10 ton toz deterjan ele geçirildi. 3 iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Çomaklı Mahallesi Yeni Meram Sanayi Sitesi'nde sahte deterjan üretildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine Ali K., Fikret Ak. ve Ayhan B.'nin iş yerlerine yapılan operasyonda; piyasada bilinen markaların ambalajlarına paketlenen sahte üretim 10 ton toz deterjan ile deterjan yapımında kullanılan 40 ton mavi ve kırmızı renklerde ham madde ile üzerinde herhangi bir marka bulunmayan 130 ton tuz ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural