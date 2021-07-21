Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde çekildiği iddia edilen semazen gösterisine tepki gösterdi Açıklaması
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde çekildiği iddia edilen semazen gösterisine tepki gösterdi Açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde çekildiği iddia edilen semazen gösterisine tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medyada yayımlanan ve bir düğünde çekildiği iddia edilen semazen gösterisine tepki gösterdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medyada yayımlanan ve bir düğünde çekildiği iddia edilen semazen gösterisine tepki gösterdi.

Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal mecralarda paylaşılan semazen kıyafeti ile yapılan gösteri hakkında yasal işlem başlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın belirlediği şartlara aykırı olarak, aslına uygun olmayan sema töreni ve gösteri yapılamaz. Bu edepsizliği kınıyorum, konunun takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, semazen giysileri giyen kişinin eteklerine ve kollarına iç mekan parti volkanı takılarak gösteri yaptığı, bu sırada diğer semazenlerin ise kenarda vatandaşlarla birlikte gösteriyi izlediği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir düğünde çekildiği iddia edilen semazen gösterisine tepki gösterdi Açıklaması - Haberler
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