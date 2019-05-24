KONYA Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş
Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3)ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİKonya'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayıp öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası bir önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, amcası Osman K.
Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3)
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayıp öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası bir önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, amcası Osman K. ve 1 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra güvenlik gerekçesiyle Akşehir Jandarma Komutanlığı'nda götürüldü. 4 kişi yapılan sorgulamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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