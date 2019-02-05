Konya Belçik'da Öldürülen Türk, Konya'da Defnedildi

Belçik'da öldürülen Türk, Konya'da defnedildi

Belçika'nın Anvers kentinde çıkan kavgada kahvehane işleten Mehmet Y. tarafından tabancayla başından vurularak öldürülen mobilya dekorasyon ustası Emre Söğütlü (27), gözyaşları içinde memleketi Konya'da toprağa verildi.

Ailesiyle birlikte Avrens kentinde yaşayan 1 çocuk babası Emre Söğütlü ve kuzeni Ozan Söğütlü (20), geçen cumartesi günü, iddiaya göre 2 yıl önce aralarında çıkan kavga sonucu husumet oluşan kahvehane işleten Mehmet Y.'nin iş yerinin önünde karşılaştı. Aralarında belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada yanında oğlu da bulunan Mehmet Y., tabancayla iki kuzenin üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emre Söğütlü ve kuzeni Ozan Söğütlü ile kavgayı ayırmak için araya giren Fatih Dalbaş yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Antwerpen Uz Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınan Emre Söğütlü, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Söğütlü'nün cenazesi bugün memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Yukarı Piribeyli Mahallesi'ne getirildi. İlk olarak baba evinde helallik alındı. Söğütlü'nün ikiz kardeşi Yunus Söğütlü, babası Bayram Söğütlü'ye sarılıp ağladı. Bayram Söğütlü de oğlunun elini tutup, uzun süre bırakmadı. Yunus Söğütlü daha sonra taziyeye gelen jandarma ekiplerine de sarılıp ağladı.

Emre Söğütlü'nün cenazesi mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına mezarlığına defnedildi. Olayda yaralanan kuzeni Ozan Söğütlü ile Fatih Daldaş'ın tedavisinin devam ettiği, saldırgan Mehmet Y.'nin de gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA