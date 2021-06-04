Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk
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Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki pancar tarlasında, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki pancar tarlasında, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu. 

Kentte Karapınar ilçesinde daha çok rastlanılan ve sayısı 600'ü bulan, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen obruk, bu kez Cihanbeyli ilçesinin Günyüzü Mahallesi'nde oluştu. Çiftçi Talip Bağcı, pancar ektiği tarlayı kontrol etmek için gittiğinde, obruk oluştuğunu fark etti. Bağcı, durumu mahalle muhtarı aracılığıyla jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı.  

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Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk
Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk
Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk
Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk
Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk
Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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