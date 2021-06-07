Konuşanlar programı 40 milyon izlenmeye ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, rekor kırdı
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Konuşanlar programı 40 milyon izlenmeye ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, rekor kırdı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Hasan Can Kaya'nın Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının tüm bölümleri toplamda 40 milyonun üzerinde izlenerek rekor kırdı.

Yaptığı programın görüntülerini YouTube'da yayınlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, ocak ayında Youtube'dan Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'e transfer oldu. Başarılarıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya, Türkiye'deki tüm dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaştı.

REKOR KIRDI

Ünlü komedyen Konuşanlar talk show programı ile ocak ayından bu yana 40 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı. Kaya, kendi yarattığı Konuşanlar formatı ile kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Konuşanlar programı 40 milyon izlenmeye ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, rekor kırdı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Konuşanlar programı 40 milyon izlenmeye ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, rekor kırdı - Haberler Magazin
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