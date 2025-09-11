Konuşanlar ne zaman, hangi kanalda başlayacak?

Büyük ilgi gören talk show'u Konuşanlar, yeni sezonuyla artık Disney+'ta izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni bölümlerin yayın tarihi de sonunda belli oldu. Peki Konuşanlar, hangi platformda ve ne zaman izleyicilerle buluşacak?

KONUŞANLAR NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Hasan Can Kaya'nın fenomen haline gelen talk show'u "Konuşanlar"ın Disney+'a transferinin ardından, izleyicilerin en çok merak ettiği konu yeni sezonun başlangıç tarihi olmuştu. Yapılan duyuruya göre, Konuşanlar'ın ilk bölümü 19 Eylül'de Disney+'ta yayınlanacak. İkinci bölüm ise 3 Ekim Cuma günü seyirciyle buluşacak ve sonrasında yeni bölümler her hafta cuma günleri platformda yer alacak.

HASAN CAN KAYA'NIN ANLAŞMA BEDELİ GÜNDEMDE

Hasan Can Kaya'nın Disney+ ile yaptığı anlaşmanın mali boyutu da dikkatleri üzerine çekti. Kulislerde konuşulan iddialara göre, ünlü komedyenin bu iş birliğinden yaklaşık 325 bin dolar kazanacağı öne sürülüyor. Kaya'nın olası kazancı hakkındaki bu söylentiler, kısa sürede sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.