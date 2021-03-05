Konuşanlar Demet kimdir? Exxen Konuşanlar son bölümde Demet kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir?
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Konuşanlar Demet kimdir? Exxen Konuşanlar son bölümde Demet kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir?

05.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:13
Konuşanlar Demet kimdir? Exxen Konuşanlar son bölümde Demet kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir?

Exxen'de yayınlanan ve rekorlar kıran Konuşanlar programı son bölüme konuk olan Demet kimdir? Konuşanlar Demet kaç yaşında nereli? Konuşanlar Demet sosyal medya adresi, instagram adresi merak ediliyor! Konuşanlar Demet kimdir? Exxen Konuşanlar son bölümde Demet kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir?

Konuşanlar Programı 2. sezon 11. bölümüyle Exxen'de yayınlandı! Hasan Can Kaya sunumuyla ekranlara gelen Konuşanlar programında bu haftaDemet damga vurdu! Demet hem büyüklüğü hem espirileriyle kırdı geçirdi. Peki Konuşanlar Demet kim? Soyadı ne? Konuşanlar Demet kimdir? Exxen Konuşanlar son bölümde Demet kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KONUŞANLAR DEMET KİMDİR?

Konuşanlar programına katılan Demet, Fransız lisesinde okumuştur. Yüzde 65 Bursla Özyeğin Üniversitesi'nde Hukuk okumaktadır. Babası finans direktörü olan Demet, Maltepe'de oturmaktadır. Babasının çalıştığı yer ise Gebze olduğu için Maltepe'de yaşamaktadır. Demet sevgilisinin olmadığı bilinmektedir.

Konuşanlar Demet kimdir? Exxen Konuşanlar son bölümde Demet kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir?

KONUŞANLAR DEMET NE SÖYLEDİ?

Konuşanlar Demet instagramı oldukça popüler olduğunu dile getirdi. Konuşanlar Demet instagram adresi şimdiden merak edilmektedir.

Konuşanlar Demet kimdir? Exxen Konuşanlar son bölümde Demet kimdir, kaç yaşında, nereli? İnstagram adresi nedir?

KONUŞANLAR DEMET INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Konuşanlar Demet Öztürk kısa sürede instagramda 20 bin takipçisi bulunmaktadır. Konuşanlar Demet soyismi Öztürk ve instagram adresi 'demetozturk2' olduğunu bilinmektedir.

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