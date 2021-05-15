Konuşanlar Büşra kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında? Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın Instagram hesabı!
Konuşanlar Büşra kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en çok seyredilen gösterilerinden biri olan Konuşanlar'ın 2. sezon 20. bölümü EXXEN'de oldukça fazla izlendi. Programa katılan isimlerden biri de Büşra Yalçın oluyor. Bu kapsamda Konuşanlar Büşra kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında? Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın Instagram hesabı nedir? sorularının yanıtları araştırılıyor.
Survivor 2019 Türkiye kadrosunda da yer alan bir isim olan Büşra Yalçın, Konuşanlar programının katılımcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Konuşanlar Büşra kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında? Survivor 2019 yarışmacısı Büşra Yalçın Instagram hesabı nedir?
KONUŞANLAR BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?
Hasan Can Kaya'nın sunumuyla Exxen'de yayınlanan Konuşanlar'da yeni haftanın konuşanlarından biri de Büşra Yalçın oldu. Büşra daha önce karşımıza Survivor 2019'da çıktı. Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitim alıyor.
İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü'nün idari menajerliğini yapıyor.
KONUŞANLAR BÜŞRA INSTAGRAM HESABI
Büşra Yalçın'ın onaylı profili @busrayalcinofficial'dan takip edebilir ve fotoğraflarını buradan görüntüleyebilirsiniz.