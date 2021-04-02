Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı
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Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Dün gece ekranlara gelen bir programda, konuklardan birisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta dile getirdiği erken seçim çağrısının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'den olumlu karşılık aldığını söyledi. 21 Haziran'da seçim yapılacağını duyan konuklar bir an donup kalsa da 1 Nisan şakası yapıldığını anlayınca kahkahalara boğuldu.

TV100 ekranlarında yayınlanan Ahu Özyurt ile Sağlı Sollu programına gazeteci Hadi Özışık'ın erken seçime ilişkin yaptığı "1 Nisan şakası" damga vurdu. Programın hemen başında aldığı bilgiyi aktaracağını ifade ederek söz alan Özışık'ın konuşması, gerçeğin anlaşılmasının ardından kahkahalarla kesildi.

21 HAZİRAN'DA SEÇİME GİDİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hadi Özışık, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır ve Metin Özkan'ın yer aldığı programın hemen başında aldığı çok önemli bir kulis bilgisini paylaşacağını aktaran Hadi Özışık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçime gidelim" çağrısının karşılık bulduğunu ve 21 Haziran'ın da seçim tarihi olarak belirlendiğini anlattı.

KAHKAHALARA BOĞULDULAR

Kulis bilgisinin 1 Nisan şakası olduğunun anlaşılması üzerine ise programın diğer katılımcıları da uzun süre gülmekten kendilerini alamadı.

Konuğun '21 Haziran'da seçim olacak' sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü

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