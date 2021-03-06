"Kontrollü Normalleşme" sürecinin ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu beklenenin altında seyrediyor (2)
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"Kontrollü Normalleşme" sürecinin ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu beklenenin altında seyrediyor (2)

06.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:42

D100 Karayolu Ayvansaray Mevkiinden görüntüler Haliç Köprüsü'nden görüntüler D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkiinden görüntüler D100 Karayolu Beylikdüzü Mevkiinden görüntüler İSTANBUL - 1 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.

D100 Karayolu Ayvansaray Mevkiinden görüntüler

Haliç Köprüsü'nden görüntüler

D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkiinden görüntüler

D100 Karayolu Beylikdüzü Mevkiinden görüntüler İSTANBUL - 1 Aralık 2020 tarihinde alınan kararla hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." açıklamasından sonraki ilk cumartesi günü kentteki araç trafiği ve insan yoğunluğu gözlemlendi. Kentin ana arterlerinde hayatı olumsuz etkileyecek herhangi bir trafik yoğunluğu olmadığı gözlendi.

'Kontrollü Normalleşme' sürecinin ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu beklenenin altında seyrediyor (2)
'Kontrollü Normalleşme' sürecinin ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu beklenenin altında seyrediyor (2)
'Kontrollü Normalleşme' sürecinin ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu beklenenin altında seyrediyor (2)
'Kontrollü Normalleşme' sürecinin ilk cumartesi gününde trafik yoğunluğu beklenenin altında seyrediyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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