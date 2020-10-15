Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
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Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı

15.10.2020 07:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:28

Bursa'da kontrolden çıkan araç 360 derece spin attı. Araç içinden fırlayan sürücünün otomobili ilk önce kaldırıma çarptı daha sonra elektrik direğine çarparak durdu. Araç kullanılmaz hala gelirken, sürücü ise ağır yaralandı.

Bursa-Ankara otoyolu üzeri botanik park kavşağında meydana gelen kazada, 74 BH 337 plakalı araç sürücüsü Botanik kavşağından Ankara istikametine dönerken kontrolünü kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 360 derece spin atarak, otomobil içinden fırladı. Otomobil ise ilk önce kaldırıma çıktı daha sonra elektrik direğine çarparak durdu.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri başka kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise otomobili elektrik direğinden çıkardı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı
Kontrolden çıkan otomobil spin attı, sürücüsü içinden fırladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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