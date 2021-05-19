Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı

- Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç kanala uçtu.

- Kontrolden çıkan ticari araç kanala uçtu: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç kanala uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474 Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Y.K. idaresindeki 38 ADK 323 plakalı Ford marka ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda yol ortasında bulunan kanala uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ticari araç da bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan