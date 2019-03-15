Kontrolden Çıkan Taksi Evin Bahçesine Girdi

Sivas'ta kontrolden çıkan taksi, müstakil evin bahçesine girdi.

Huzur Mahallesi 6. Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 58 TN 748 plakalı taksi, Hasan Aslan'a ait evin bahçesine girdi.

Evin duvarına çarparak duran araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinden uzaklaşan taksi şoförünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Evin sahibi Aslan, benzer kazaların daha önce de yaşandığını belirterek, "Aracın çarpma sesini duyunca korktuk, dışarı çıktık. O esnada hepimiz evdeydik." dedi.

Kaynak: AA