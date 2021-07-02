Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
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Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin radar uygulaması yapmak isteyen yaya trafik polisiyle birlikte motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hayatını...

Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı

SAMSUN - Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin radar uygulaması yapmak isteyen yaya trafik polisiyle birlikte motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, trafik polisi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Çakır idaresindeki W 42709 F idaresindeki Avusturya plakalı otomobil, radar uygulaması yapmak için hazırlık yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Altunsoy ile Murat Uzan yönetimindeki 55 AEB 405 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Uzan olay yerinde, ağır yaralanan motosiklette yolcu olarak bulunan Berkay Kurt kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan trafik polisi Emrah Altunsoy ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı
Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil trafik polisi ve motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 polis yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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