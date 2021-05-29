Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sularında Kırıkkale-Samsun kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Turgut Elbistanlı yönetimindeki 46 ABB 749 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü Turgut Elbistanlı ile otomobilde bulunan Ali Elbistanlı, Gökhan Kanat ve Levent Kanat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı, 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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