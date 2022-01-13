Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre, Batlama Işıklar-Çaldağ köy yolunda Mustafa Turan C.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Batlama Işıklar- Çaldağ köy yolunda Mustafa Turan C.'nin kullandığı 28 TF 222 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Mustafa Turan C. ile araçta bulunan Ali Sait Ö., Hamdi K. ve Bülent Ş. yaralandı. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bülent Ş.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Mesut Erdoğan/ İHA)

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

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