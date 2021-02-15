Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

15.02.2021 20:20 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:24
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

TOKAT'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çekerek-Zile Karayolu'nda meydana geldi. Baturay Mutlu (19) yönetimindeki 60 EC 309 plakalı otomobil, Marayün mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürcü Batuhan Mutlu ile Muhammed Göktuğ Karaaslan (18), Muhammet Kağan Durmuş (20) ve Çetin Eren Çekiç (17) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.


Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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