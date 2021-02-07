Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

DÜZCE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 22.30 sıralarında Düzce'nin Nalbantoğlu Mahallesi 4775 sokak üzerinde meydana geldi. Kalıcı Konutlar istikametine gitmekte olan ve sürücüsü tespit edilemeyen 06 AT 2356 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Kadir Çelen yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ