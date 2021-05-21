Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına devrildi.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi

KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Deniz idaresindeki 78 AC 365 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonrası demir korkuluklara çarpıp su kanalına devrildi. Şans eseri sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden kendi imkanları ile çıkarken otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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