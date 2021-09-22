Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Bursa'da sabaha karşı hafif ticari araç park halinde bulunan servis otobüsüne arkadan çarptı.

YILDIRIM (İHA) - Bursa'da sabaha karşı hafif ticari araç park halinde bulunan servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kasım Önadım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü Abdulaziz Elemuri idaresindeki 16 APS 301 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 16 S 2678 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan sürücü ve yanında bulunan Hasan Elemuri ve Ali Elemuri yaralandı. Mahallede devriye halindeyken kazanın sesini duyan bekçiler olay yerine gitti. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Hasan Elemuri Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken diğer iki yaralı Abdulaziz Elemuri ve Ali Elemuri ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı

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Haber: Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otobüse arkadan çarptı: 1 ağır, 3 yaralı - Haberler
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