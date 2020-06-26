Kontrolden çıkan otomobil havada asılı kaldı, kadın sürücüyü demir parmaklıklar kurtardı
Kontrolden çıkan otomobil havada asılı kaldı, kadın sürücüyü demir parmaklıklar kurtardı Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ü.K isimli bayan sürücü yurt binasının demir parmaklıklarına asılı kalarak durabildi.
Kontrolden çıkan otomobil havada asılı kaldı, kadın sürücüyü demir parmaklıklar kurtardı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Meşrutiyet Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ü.K isimli bayan sürücü yurt binasının demir parmaklıklarına asılı kalarak durabildi.
Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Meşrutiyet mahallesinde meydana geldi. Meşrutiyet Mahallesi'nden Gazipaşa Caddesi'ne seyir halindeki 67 EV 070 plakalı otomobil sürücüsü Ü.K direksiyon hakimiyetini kaybederek yurt binasının demir parmaklıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil Kredi Yurtlar Kurumunun demir parmaklıklarında asılı kaldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan demir parmaklarına asılı kalan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: İHA