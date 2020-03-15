Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi 2'si çocuk 4 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi 2'si çocuk 4 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, enerji nakil hattı beton direğine çarptı.

15.03.2020 00:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 00:57
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi 2'si çocuk 4 yaralı

BURSA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, geç saatlerde İnegöl ilçesi kırsal Çeltikçi ile Cerrah mahallerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Cerrah Mahallesinden Çeltikçi'ye seyir halinde olan Yusuf Durmaz (26) yönetimindeki 16 KOG 29 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrulmaya başladı. Aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile araçta bulunan Sinem Akman (25), Beydanaz Yüce (9) ile İbrahim İlkay Kızılkaya (3) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi 2'si çocuk 4 yaralı

Kaynak: DHA

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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi 2'si çocuk 4 yaralı

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