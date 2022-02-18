Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Hasan Yiğen - Güncel
 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu.

ANKARA (DHA) - MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı

Kaza saat 19.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahalle kavşağında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan Mustafa Kayaarslan idaresindeki 45 AAK 202 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında bulunan dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa Kayaarslan ile yolcu olarak bulunan Mürüvvet Kayaarslan ve Yusuf Kayaarslan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Güncel

Otomobil, Ankara, Uşak, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title