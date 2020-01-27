Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı - Haber

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralıKırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

27.01.2020 19:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:28
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

'de kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Turgut Öcal idaresindeki 71 DC 712 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Turgut Öcal ile yanında bulunan Oğuzhan Bozkurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNÜT GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)

=============================

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler