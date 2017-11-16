Kontrolden Çıkıp Ters Yöne Giren Kamyonet Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 4 Yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Ankara yolu üzerinde saat 17.30'da meydana gelen kazada, Ramazan K. yönetimindeki 20 N 0185 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjü geçtikten sonra karşı şeride geçti.

ÖNCE TIR'A SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

Kontrolden çıkan kamyonet bu şeritte Honaz yönüne seyir halinde olan Şenol Bora'nın kullandığı 20 ADS 59 plakalı TIR ile ardından Sinan Çoban'ın kullandığı 48 F 7137 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, TIR sürücüsü Şenol Bora, kamyonet sürücüsü Ramazan K., otomobilin sürücüsü Sinan Çoban, Ayşe Çoban yaralanırken, Çoban'ın kullandığı otomobilde bulunan Fazilet Çoban ve Ömer Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

OLAY YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazada kamyonet ve otomobil hurdaya dönerken, çevreden kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servisine bilgi verdi. Olay yerine hemen sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarmanın geniş güvenlik aldığı karayolu yaklaşık 3 saat trafik tek şeritten sağlandı. Hayatını kaybeden yolcu Ömer Çoban ile Fazilet Çoban'ın cesedi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cesetlerin kaldırılmasının ardından kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı. Yol, temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.