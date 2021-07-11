Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi
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Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi Bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarak, elektrik direğini devirdi.

Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi

Bir kişi ezilmekten son anda kurtuldu

İSTANBUL - Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çıkarak, elektrik direğini devirdi. Bir vatandaş ezilmekten son anda kurtuldu.

Olay, Bakırköy Koşuyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Şiyar B. idaresindeki 34 AK 085 plakalı lüks araç, iddiaya göre hızlı bir şekilde ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Aracın çarptığı elektrik direği devrilirken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise ezilmekten son anda kurtuldu. Sürücü kazayı hafif sıyrıkla atlatırken, araçta ve yolda maddi hasar meydana geldi.

Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi
Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi
Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi
Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkıp, aydınlatma direğini devirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz

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