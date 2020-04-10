Kontrol noktasında polislere tatlı ikram ettiler
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Halil Posbıyık, Polis, Güncel

Kontrol noktasında polislere tatlı ikram ettiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı nedeniyle görevi başında olan polislere tatlı ikramında bulunuldu.

10.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:53
Kontrol noktasında polislere tatlı ikram ettiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı nedeniyle görevi başında olan polislere tatlı ikramında bulunuldu.

Kdz. Ereğli'de görevi başında olan polislere Belediye tatlı ikramında bulundu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yılı nedeniyle görevde olan polis memurları Zabıta ekipleri tarafından ziyaret edildi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın ekibiyle birlikte şehrin giriş ve çıkış noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek Başkan Posbıyık'ın selamlarını iletti ve tatlı ikram etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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