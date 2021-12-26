Kontolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı - Haberler
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Kontolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

Kontolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil orta refüjde çıktı.

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ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil orta refüjde çıktı. Kazada otomobil sürücüsü S.B ve yanında ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza: 23: 21'de Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre S.B. idaresindeki 34 VS 2622 plakalı Passat model otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü S.B. ve yanında ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.B. ve yanındaki kişiye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri olay yerine gelerek kazayla ilgili tutanak tuttu. - ZONGULDAK

Kontolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

Kontolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

Kontolden çıkan otomobil orta refüje çıktı: 2 yaralı

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