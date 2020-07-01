Konteyner kentte çocuklar, kütüphane için boyama etkinliği yaptı
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Konteyner kentte çocuklar, kütüphane için boyama etkinliği yaptı

Elazığ'da depremzedelerin kaldığı geçici barınma merkezinde kurulması planlanan kütüphane için çocuklar, kasaları boyayarak hem güzel vakit geçirdi, hemde katkıda bulundu.

Konteyner kentte çocuklar, kütüphane için boyama etkinliği yaptı
01.07.2020 11:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:55

Elazığ'da depremzedelerin kaldığı geçici barınma merkezinde kurulması planlanan kütüphane için çocuklar, kasaları boyayarak hem güzel vakit geçirdi, hemde katkıda bulundu.

24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından Doğukent mahallesinde 900 konteyner evden kurulan 752 ailenin kaldığı geçici konaklama merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde psikososyal destek bürosu çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda psikososyal destek ekibi yetişkin ve çocukların yararlanacağı kütüphane için çalışmalara başladı. Çocukların katılımıyla raf haline gelecek olan atıl kasalar boyandı. Etkinlikte hem çocuklar keyifli vakit geçirdi, hemde kurulan atölye için katkıda bulundu.

Geçici barınma merkezlerinde yaşayanlara yönelik psikososyal destek faaliyetlerinin devam edeceğini belirten İl Müdürü Suat Kenç " Bugün Doğukent geçici konteyner alanındayız. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri burada kalan gençlerimiz ve çocuklarımızla iyi vakit geçirmek için bundan sonraki süreçte inşallah kütüphane çalışmamız olacak. Şuanda çocuklar kütüphanede kullanacak kasaları boyuyorlar. İnşallah zaman dilimi içerisinde bağışlarla burada ki  kütüphaneyi büyütüp  bundan sonraki süreçte çocuklarımıza eğitim ve okuma noktasında destek sağlayacağız "dedi.

Depremden itibaren sahada çalışma yaptıklarını aktaran Psikososyal destek hizmet grubunun koordinatörü Selahattin Bozkurt ise,"Psikoksosyal destek ekibinde görevli meslek elemanlarımız burada barınan, hayatlarını devam ettirmeye çalışan ailelere psikolojik destek sağlamaya çalışırken süreç içerisinde burada bir kütüphaneye ihtiyaç duyulduğunu fark ettiler.  Bu taleplerini bize ulaştırdılar. Bizde şu anda sivil toplum kuruluşlarından, kamu kurumlarından özellikle de Kültür Turizm il müdürümüzden aldığımız desteklerle çocuklarımızın katılımıyla bir kütüphane oluşturma çabası içerisindeyiz. Kütüphanenin oluşumuyla birlikte  bir ihtiyaç da böylelikle  giderilmiş olacak"ifadelerini kullandı.

Kendi elleriyle kendi kütüphanelerini oluşturduklarını aktaran depremzede çocuklardan  Yiğit Kaya" Doğukent'e gelen hocalarımız atıl durumdaki meyve ve sebze kasalarını getirdiler. Bizlerde  onlarla şuan  boya yapıyoruz. Kütüphane için getirilen kasaları boyadık çok eğlendik. Kendi elimizle kütüphanemizi yapıp okuma yapacağız" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla oluşturacak kütüphanenin raflarını boyadıklarını belirten 11 yaşındaki  Nazlıcan Koç'ta, kütüphaneleri için çalışmanın mutluluk verdiğini söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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