Kontaminasyon nedir? Tıp dilinde Kontaminasyon ne anlama gelir?
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Kontaminasyon nedir? Tıp dilinde Kontaminasyon ne anlama gelir?

Kontaminasyon nedir? Tıp dilinde Kontaminasyon ne anlama gelir?
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Kontaminasyon genellikle tıp dilinde kullanılan bir kelimedir. Resmi bir kavram olmasına karşın günlük hayatta pek karşımıza çıkmaz. Peki, Kontaminasyon nedir? Kontaminasyon ne anlamına gelir? Kontaminasyon kelime anlamı nedir? Kontaminasyon hangi durumlar için kullanılır?

Kontaminasyon genellikle tıp dilinde kullanılan bir kelimedir. Resmi bir kavram olmasına karşın günlük hayatta pek karşımıza çıkmaz. Peki, Kontaminasyon nedir? Kontaminasyon ne anlamına gelir? Kontaminasyon kelime anlamı nedir? Kontaminasyon hangi durumlar için kullanılır? İşte detaylar haberimizde…

KONTAMİNASYON NEDİR?

Kontaminasyon tıp dilinde radyoaktif maddelerin bir yere bulaşması anlamına gelir. Radyoaktif maddeler zararlı atıkları bünyesinde barındırır. Bu nedenle de bir yere bulaşması durumunda bu kavramın tıp dilinde ifade edilmesini sağlar.

Saflığı kalmamış ve bulaşmış anlamına gelen kontamine, tehlikeli maddelerin veya istenmeyen durumların insanlara ya da diğer canlılara bulaşmasıdır. Bu durum bir yiyecek olabilirken bazende su, bazende eşyalar vasıtası ile olabilmektedir.

TIP DİLİNDE KONTAMİNASYON NE ANLAMA GELİR?

Bu kelime sadece radyoaktif maddeler için de kullanılmaz. Her türlü yabancı bir maddenin bir yere bulaşması durumunda kullanılır. Tıpçıları bu kavramı bu durumu tanımlamak için en kısa şekilde kullanır.

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