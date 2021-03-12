Kont Adnan kimdir? Kont Adnan hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Kont Adnan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Kont Adnan hakkında merak edilenler. Kont Adnan hayatı ve biyografisi. Kont Adnan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Kont Adnan merak konusu oldu. İşte Kont Adnan hakkında merak edilen Kont Adnan kimdir, Kont Adnan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

KONT ADNAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1963

Kaç yaşında: 58 yaşında

Nereli: Maçka

Kont Adnan adı ile tanınan Adnan Yılmaz, Trabzon Maçka'da dünyaya geldi. Trabzon'dan Adapazarı'na taşınan ve sonra da Almanya'ya göç eden Adnan Yılmaz Almanya'da müzik hayatına adım attı.

''Kuş foli koma foli'' Adnan Yılmaz'ın müzik kariyerinin zirve yapan şarkısıdır. O zamanlarda bu şarkısı ile gündeme oturan Kont Adnan, 2009 yılında ise borçlarından dolayı sıkıntılı bir dönem yaşadı. O dönemde şarkıcı, psikolojik tedavi gördüğünü açıkladı..