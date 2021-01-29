Konserve kutusunu keserek, başı sıkışan kediyi kurtardı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, Oliver Alpasar tarafından kutu bahçe makası ile kesilerek kurtarıldı.

Kemer'e bağlı Yeni Mahalle'de oturan Ayşe Alpasar, saat 07.30 sıralarında bahçede başı konserve kutusuna sıkışan kediyi görünce, yeğeni Oliver Alpasar'a haber verdi. Oliver Alpasar, bahçe makası ile kedinin başının sıkıştığı kutuyu keserek hayvanı kurtardı. Alpasar'ın çalışması sırasında kedi boynuna zarar verdi. Oliver Alpasar'ın tedavi için veterinere götürmek istediği kedi, koşarak uzaklaştı.Oliver Alpasar, her insanın yapması gereken şeyi yaptığını belirterek, "Tüm canlıların yaşam hakkı var. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Çekilen bu görüntünün paylaşılmasının ardından ses getirdi, ama ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent YENİGÜN