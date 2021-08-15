Konser için özel hazırlık yapmayacağım

Amerika'da bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1. Annual Turkish Festival (1. Geleneksel Türk Festivali), önceki gün sanatçıların katılımı ile basına tanıtıldı. Kuruçeşme Oligark'da gerçekleşen tanıtım toplantısına Voce Müzik CEO'su Selçuk Sal Küçük, şarkıcılar Koray Avcı, Murat Çelik ve Yashna katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan Voce Müzik CEO'su Selçuk Sal Küçük, "48 senedir Amerika'da yaşıyorum. Bu günü kadar tek tek sanatçılar çıkardık, organizasyonlar yaptık. Bugünden itibaren düşündük ki Oradaki Türk'leri nasıl bir araya getiririz. Sanatçıları bir araya getirdik. İnşallah çok güzel bir gecemiz olacak" dedi. Tanıtım toplantısı "DenDen Yat" ve "L'actone" sponsorluğu ile gerçekleştirildi.

Amerika'ya ilk kez gideceğini ifade eden Koray Avcı, "Bu organizasyonda olmaktan dolayı çok mutluyum. Değer verdiğim sanatçılar var. 25 Eylül'de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şimdiden anlaşmamızı yaptım. '3 saatten aşağı sahneden inmem' dedim. Anlatacak o kadar çok şeyim var ki… Orada belki aramızdan birilerini bekleyenler vardır. O gece onlara evlerindeymiş hissi vereceğiz. Amerika'da kendi evlerindeymiş hissini yaşayacaklar. Türkiye rüzgarı esecek. Yurtdışında yaşayanlar bu tarz şeylere çok hasretler." diye konuştu. Konser için özel hazırlık yapmadığını belirten Koray Avcı, "Benim için Konya neyse New York'da o. İnsanların pek değiştiğini düşünmüyorum. Hepsi aynı şekilde anlıyor beni. Konser için özel hazırlık yapmayacağım. Benim için Konya neyse New York da o" dedi.

Karadenizli sanatçı Murat Çelik, Amerika'yı sallayacaklarını belirterek şöyle konuştu: "Yaklaşık 10 yıldır Amerika'da birçok programda sahne aldığım için güzel bir etkinlik olacağını tahmin ediyorum. Amerika'ya sallamaya gidiyoruz."

İranlı sanatçı Yashna ise "İranlı olarak bu festivale katılmak benim için çok büyük bir onur oldu. Beni çağırdıkları için Voce Müzik'e çok teşekkür ederim. İranlı vatandaşlarımızı da oraya davet ediyorum. Türk, Azeri, İranlı fark etmez. Artık bir olmanın zamanı geldi. İnşallah çok güzel bir proje olacak." sözlerine yer verdi.

Amerika'da yaşayan Türklerle buluşmayı amaçlayan festival kapsamında Volkan Konak, Koray Avcı, Linet, Eypio, Azerbaycanlı şarkıcı Şebnem Tovuzlu, İranlı şarkıcı Yashna ve Murat Çelik sahne alacak. 25 Eylül New York Long'da İsland Eisenhower Park'da gerçekleşecek olan festivalde 20 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

Kaynak: Snob Magazin