Kongre binası baskını sırasında Trump'ın belalısı Pelosi'nin ofisinin de yağmalandığı ortaya çıktı

ABD'de Trump yanlılarının seçim sonuçlarının resmileşmesini engellemek için Kongre binasına düzenlediği baskının perde arkasında yaşananlar netleşiyor. Trump'ın en çok ters düştüğü Demokrat siyasetçilerden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisinin yağmalandığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi boyunca 'belalılarından' biri olan Pelosi'nin ofisindeki eşyalar ve belgeler yerlere saçıldı; kapıdaki isim levhası söküldü.

DOSYAYA "GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ" YAZILDI

Pelosi'nin yardımcılarının CNN'e yapılan açıklamaya göre ofiste bulunan büyük ayna kırılırken, bir dosyanın üzerine "Geri adım atmayacağız" ifadeleri yazıldı.

PELOSİ'NİN SANDALYESİNDEKİ İSİM CUMHURİYETÇİ PARTİ TARAFTARI

Amerikan basını, Pelosi'nin sandalyesinde poz veren ismin Washington'a baskın için Arkansas eyaletinden gelen Richard Barnett isimli bir Cumhuriyetçi Parti taraftarı olduğunu yazdı.

Barnett'in, Pelosi'nin ofisinden çaldığı bir mektupla verdiği poz da sosyal medyada paylaşıldı.