ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış
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ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce "Kongre hedef olabilir" uyarısı yapılmış

17.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 17.01.2021 21:58
ABD'deki kanlı baskından 3 gün önce

ABD Kongre baskınından 3 gün önce Kongre polisi istihbarat biriminin, "6 Ocak'ta Kongre hedef olabilir" uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin özel haberinde, Kongre polisi istihbarat biriminin 3 Ocak'ta gönderdiği 12 sayfalık bir rapora yer verildi.
İstihbarat raporunda, 6 Ocak'ta başkent Washington'da toplanacak on binlerce Donald Trump taraftarının, "seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini ortaya koymak için son şansları" duygusuyla hareket edebilecekleri vurgulandı.
Raporda, "Bu ümitsizlik ve hayal kırıklığı şiddete dönüşebilecek bir teşvik haline gelebilir. Önceki protestolardan farklı olarak 6'sında Kongre hedef olabilir." ifadelerine yer verildi.
Haberde, söz konusu istihbarat uyarısına rağmen 6 Ocak'ta Kongre etrafında yeterli güvenlik önleminin alınamamış olmasının "ciddi bir güvenlik açığına" işaret ettiği kaydedildi.
FBI, yabancı ülke veya grupların Kongre baskınında payı olup olmadığını araştırıyor
Öte yandan, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Kongre baskınında yabancı ülke veya grupların bir şekilde katkısının olup olmadığını incelediği bildirildi.
NBC kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, baskından önce bazı aşırı sağcı grup liderlerine "kripto para" cinsinden 500 bin dolar para aktarımı tespit edildiğini kaydetti.
Söz konusu paranın kaynağının bir Fransız olduğunu kaydeden yetkili, paranın kimlere ne sebeple ulaştırıldığını ve söz konusu para transferleri ile Kongre baskını arasında bir bağ olup olmadığını soruşturduklarını belirtti.
ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.
Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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