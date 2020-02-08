Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da kara para aklama soruşturması
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Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da kara para aklama soruşturması

Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna Fransa'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı.

08.02.2020 07:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 07:41
Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da kara para aklama soruşturması

Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna 'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP ajansı, davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı.


İsmi açıklanmayan kaynak, Başkan'ın 45 yaşındaki oğlu Denis Christel Sassou Nguesso'nun ailesine ait malları yasal olmayan yollardan üzerine geçirmekle suçlandığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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