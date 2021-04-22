Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde paramparça 40 ceset bulundu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda paramparça olmuş 40 ceset bulunduğu belirtildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda paramparça olmuş 40 ceset bulunduğu belirtildi.
Ulusal basında yer alan haberde, İturi eyaletine bağlı Bbasa bölgesinde kimliği tespit edilemeyen 40 kişiye ait paramparça olmuş cesetlere ulaşıldığı bildirildi.
Haberde ifadelerine yer verilen sivil toplum kuruluşu mensubu Dieudonne Lossa, güvensizlik ortamına tepki göstermek amacıyla İturi bölgesinde 3 gün kepenk kapatma eyleminde bulunacaklarını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım