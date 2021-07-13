Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir?
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Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir?

Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir?
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Kong: Kafatası Adası, John Gatins'in bir hikâyesinden Jordan Vogt-Roberts'ın yönettiği ve Dan Gilroy, Max Borenstein ve Derek Connolly tarafından senaryosu yazılmış Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir?

Kong: Kafatası Adası, 28 Şubat 2017'de Londra'da gösterime girdi ve 10 Mart 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Peki,Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir?

KONG:KAFATASI ADASI OYUNCULARI

Tom Hiddleston .... James Conrad, asi ama asil bir İngiliz Özel Hava Servisi yüzbaşısı, Vietnam Hava Savunma Birliğinde Avustralya Özel Hava Hizmetleri Alayı ile görev yaptı ve Randa'nın Kafatası adası seferi'nde bir avcı izci olarak çalıştı..

Samuel L. Jackson Preston Packard , Bir Birleşik Devletler Ordusu Yarbay ve Sky Devils helikopter filosunun lideri, keşif gezileri sırasında kovalayıcı grubu tutuklamak için kiraladı.

John GoodmanWilliam "Bill" Randa, keşif gezisinden sorumlu hükümet örgütü olan Monarch'ın üst düzey bir yetkilisi.

Brie Larson Mason Weaver, heyecanlı ve fedakâr foto muhabiri ve barış aktivisti.

Jing TianSan Lin, Monarch için çalışan genç bir biyolog.

Toby Kebbell Jack Chapman, Yarbay Packard'ın sağ kolu olan Birleşik Devletler Ordusu binbaşısı ve Deniz helikopteri pilotu.

John OrtizVictor Nieves olarak, keşif gezisinde kıdemli bir Landsat yetkilisi.

Corey Hawkins Houston Brooks, Genç jeolog ve Yale Üniversitesi mezunu Monarch tarafından sismoloji üzerine çığır açan teorileri için sefer düzenledi.

Jason MitchellGlenn Mills olarak, Sky Devils'in genç sadık bir emir subayı ve helikopter pilotu.

Shea WhighamEarl Cole, Görev üzerinde "benzersiz" bir perspektifle, deneyimli bir Sky Devils Kaptanı.

KONG:KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU

Kong: Kafatası Adası, John Gatins'in bir hikâyesinden Jordan Vogt-Roberts'ın yönettiği ve Dan Gilroy, Max Borenstein ve Derek Connolly tarafından senaryosu yazılmış, 2017 yılı Amerikan canavar filmi. ilm, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya seyahat eden korkunç yaratıklarla ve güçlü Kong ile karşılaşan bir grup bilim adamı ve Vietnam Savaşı askerlerin maceralarını gösteriyor.

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