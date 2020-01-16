: KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Erdoğan'ın Kanal İstanbul ısrarı toplumun demokratik tepkisi için...

16.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:46

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, çevreye vereceği tahribatın büyük olacağı tartışmasının odağındaki Kanal İstanbul'a desteğin 5'te 1 oranında olduğunu söyledi. İktidarın projeyi gerçekleştirmek için bir süre daha ısrar edeceğini söyleyen Ağırdır, "Daha da tehlikeli olan durum kazılmaya başlayıp yarım kalmasıdır. Çukurla baş başa kalmak daha da büyük belalara yol açacak" dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve T24 yazarı Murat Sabuncu, ekoloji politikalarının seçmen davranışına etkisini ve Kanal İstanbul projesini Sayıların Dili'nde yorumladı.

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