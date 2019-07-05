Konami, PES 2019'un PS Plus'tan Kalkmasına Gelen Eleştirilere İsyan Etti

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde PES 2019'un PS Plus Temmuz ayı oyunları arasından ayrıldığının haberini sizlerle paylaşmıştık. Konuyla alakalı çok fazla tepki çeken yapımcı şirket Konami, kararın kendileri değil Sony tarafından verildiğini şu ifadelerle açıkladı: "Bu karar Sony Interactive Entertainment tarafından verilmiştir. Lütfen şikâyetlerinizi oraya iletin."

Açıklamaya Sony'nin cevabı ise şu şekilde oldu: "Bu ayın PS Plus oyunlarında değişikliğe gidererek PES 2019 yerine Detroit: Become Human'ı sunuyoruz. Bu karar, şirket olarak tarafımızdan verilmiştir. Bir yanlış anlaşılma olduysa bu konu hakkında özür dileriz."

Bu iki açıklama da PES 2019'un neden PS Plus programından çıkartıldığını açıklamıyor ancak anlaşıldığı kadarıyla günün sonunda bazı yasal problemler ortaya çıkmış. Ayrıca Sony'nin Konami'nin rakibi EA Sports ile FIFA konusunda bir ticari anlaşma imzaladığını da belirtmekte fayda var.