Konami eFootball 2022 için çıkış tarihini açıkladı
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Konami eFootball 2022 için çıkış tarihini açıkladı

Konami eFootball 2022 için çıkış tarihini açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

eFootball 2022'nin oyuncular ile buluşacağı tarih gittikçe yaklaştı!

Konami Digital Entertainment bugün, eFootball 2022'nin tüm dünyada PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 ve PC Steam için 30 Eylül perşembe günü çıkacağını açıkladı.

eFootball 2022'nin 30 Eylül'de gerçekleşecek çıkışıyla kullanıcılar yeni ve oynaması ücretsiz futbol simülasyonu hakkında fikir sahibi olacaklar. Oyunun lansmanının ardından, sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.

Tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak oyunda çevrimdışı maçlarda dokuz farklı kulüp ile yapay zekaya veya bir arkadaşınıza karşı oynayabilir, Nou Camp, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu arasından birini seçebilirsiniz.

Çevrimiçi modda ise önceden belirlenmiş takımları kullanarak platformlar arası eşleştirmeyi destekleyen, haftalık çevrimiçi etkinliklere katılabilir ve GP gibi çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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