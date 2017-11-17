Konakta Şehit ve Gazi Aileleri Ağırlandı

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Damal, Hanak, Çıldır ve merkez ilçedeki şehit ve gazi ailelerini valilik konağında ağırladı.



Kendilerine tahsis edilen araçlarla, Valilik Konağına gelen Şehit eşlerini, Bayan Bilmez, kapıda karşıladı. Bilmez, misafirleriyle tanışıp, samimi bir sohbette bulunarak sorun ve isteklerini dinledi. Valilik konağında şehitler için Kuran'ı Kerim de okutan Meral Bilmez, daha sonra aileler onuruna yemek verdi.



Ailelerle sohbetinde, şehit ve gazi aileleri ile aynı ortamı paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Meral Bilmez, "Sizlerle tanışmak, aynı ortamı paylaşmak, sohbet etmek istedim. Davetimizi kırmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu ev devletimizin evi, sizin eviniz. Kapımız sizlere her zaman açık. Çünkü devletimizin ilelebet yaşaması için canını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin değerli ailelerisiniz. Sizler, bize emanetsiniz. Sizinle bugün aynı duyguyu paylaşmak beni çok mutlu etti" dedi.



Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un eşi Cevriye Köksoy, Rektör Mehmet Biber'in eşi Selma Biber, Müftü Şaban Kondi'nin eşi Fatma Kondi, Vali Yardımcısı eşleri ve Kaymakam eşlerinin de katıldığı program sonunda Meral Bilmez, şehit ve gazi yakınlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



Şehit ve gazi eşlerine çeşitli hediyeler de takdim eden Bayan Bilmez, Misafirlerini tek tek kapıda uğurladı. Ziyaretlerini tamamlayan Şehit ve Gazi eşleri, daha sonra kendilerine tahsis edilen araçlarla evlerine bırakıldı.



Meral Bilmez, şehit ve gazi aileleriyle buluşmaları kapsamında daha önce de Posof ve Göle'de yaşayan şehit ve gazi ailelerini misafir etmişti. - ARDAHAN