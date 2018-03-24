Konak Tramvayı Seferlerine Başladı

İzmir'de Konak Tramvayı'nın, yolculu ön işletme seferleri başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri ve belediye bürokratları, Fahrettin Altay İstasyonu'ndan hareket eden ilk sefere katıldı.

Kocaoğlu, sefer sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Konak Tramvayı'nın İzmir'e hayırlı olmasını dileyerek, raylı sistem taşımacılığına büyük önem verdiklerini, İzmir'deki raylı sistem ağını 14 yılda 16 kat büyüterek, 11 kilometreden 180 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Ön işletme seferleri süresi boyunca İzmirliler'den sabırlı olmalarını isteyen Kocaoğlu, "Bazı aksaklıklar ya da eleştiriler tabiki olacaktır. Ön işletme seferlerini zaten bunun için yapıyoruz. Tramvayla aynı hatta çalışan otobüslerimizi 15-20 gün içinde kaldıracağız. Zaten aynı hatta otobüs ve tramvayın paralel devam etmesi mümkün değil. Fakat tramvayın trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını düşünüyorum." dedi.

Kocaoğlu, tramvayın ilk seferine yolcu olarak binen 11 yaşında Can Arıksoysal ile sohbet etti ve çocuğa tramvay maketi verdi.

Fahrettin Altay- Halkapınar arasında sefer yapacak Konak Tramvayı'nda, yaklaşık 45 gün sürmesi planlanan ön işletme seferlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.