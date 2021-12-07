Konak'ta, katı atık toplama bedeline zam yok - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konak'ta, katı atık toplama bedeline zam yok

Bültenler - Haberler | Güncel
Konak'ta, katı atık toplama bedeline zam yok

Konak Belediye Meclisi aralık ayı meclisinde, su faturalarına yansıyan katı atık toplama bedeline zam yapmama kararı aldı. Buna göre 2022 mali yılı bütçesinde öngörülen katı atık toplama bedeli uygulanmayacak, 2021 mali yılı bütçesindeki haliyle, zamsız devam edecek.

Konak Belediye Meclisi aralık ayı ikinci olağan toplantısı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşti. Başkan Vekili Mahmut Esat Aslan yönetimindeki oturumda, su faturalarına yansıyan katı atık toplama bedelinin 2021 mali yılı bütçesinde geçerli olan tarifede kalmasına ve zam uygulanmamasına karar verildi. Aralık ayı birinci meclisinde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle alınan katı atık toplama bedeline zam yapmama kararını hatırlatmasıyla, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek ikinci meclise taşınan önerge oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre 2022 mali yılı bütçesinde öngörülen katı atık toplama bedelinin, 2021 mali yılı bütçesinde uygulanan haliyle, zamsız devam etmesi kararlaştırıldı. Öte yandan Konak Belediyesi ve Roman dernekleri arasında imzalanacak işbirliği sözleşmesi için de meclis, Başkan Batur'a yetki verdi.

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

 Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Son dakika haberi! Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title