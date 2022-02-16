Komutanını arkadaşı sanıp elini omzuna attı, rütbelerle göz göze gelince kan beynine sıçradı - Haberler
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Komutanını arkadaşı sanıp elini omzuna attı, rütbelerle göz göze gelince kan beynine sıçradı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada yayılan bir video, çok konuşuldu. Komutanını devresi sanıp elini omzuna atan asker, rütbeleri görünce kısa süreli felç geçirdi. Anbean kameralara yansıyan anlar, izlenme rekoru kırdı.

Sosyal medyada asker ile komutan arasındaki video izlenme rekorları kırdı. Askeri gazino olduğu belirtilen bir noktada, resepsiyondaki askeri arkadaşı sanan başka bir asker, elini önündeki kişinin omzuna attı.

RÜTBELERLE GÖZ GÖZE GELDİ

Ancak asker, saniyeler sonra rütbelerle göz göze gelmesiyle birlikte kısa süreli felç geçirdi. Asker, komutanına durumu izah ederken, etraftaki görevlilerin de duruma güldükleri görüldü.

İZLENME REKORU KIRDI

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde yüz binlerce görüntülenme ve çok sayıda yorum aldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Asker, Yaşam, Haberler

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