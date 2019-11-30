Komutan ve askerler 39 yıl sonra tekrar içtima aldı

30.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:51

Askerlik görevini 39 yıl önce Ağrı'da aynı dönemde yapan askerler Konya'da sabah içtimasında bir araya geldi.



1978-1982 yılları arasında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 34. Piyade Alayı Karargah Destek Bölüğünde görev yapan komutan ve askerler Konya'da sabah içtimasında buluştu. 4 yıldır farklı şehirlerde devam eden buluşmalar birçok ilden eski askerin katılımıyla gerçekleşti. Mevlana Meydanında birleşen eski askerler türbeyi ziyaret ederek hasret giderdi. Eski asker Konyalı Selahaddin Güner öncülüğünde görülebilecek bölgelerde zaman geçirildi.



Emekli Yarbay Salih Akyıldız, buluşmalardan duyduğu memnuniyeti ve sağlığı el verdikçe buluşmalara devam edeceğini dile getirdi. 1972 yılında teğmen rütbesiyle askerliğe başladığını belirten Salih Akyıldız, "1994 yılında emekli oldum. 1978 ve 1982 yılları arasında arkadaşlarımla beraber Ağrı Patnos'ta görev yaptım. Bundan 25 sene önce emekli oldum. Değerli arkadaşımız Recep Kayışbacak hem kendi arkadaşlarını hem beni telefonlarımızı bularak böyle bir toplantı için çağırdı. Geçen sene ben ilk olarak Adana'ya geldim. Bu sene de arkadaşlarım yine toplanalım dediler. Bu sene de Konya'ya geldim. Ben geleneksel hale gelen bu toplantıları gerçekten çok memnuniyetle karşılıyorum. Hem benim için değişiklik oluyor hem de arkadaşlarıma. Onları dinliyorum, onlarla hasret gideriyorum. Ben son derece memnunum bu toplantılardan dolayı" dedi. Tarif edilemez duygular yaşadıklarını belirten Akyıldız, buluşmayı gören gençlerin fotoğraf çektirdiğini ve buluşmalardan büyük zevk duyduğunu söyledi.



Emekli Bölük Astsubayı İbrahim Özsoy ise, 4 yıldır buluşmaların devam ettiğini kaydetti. Geçen sene buluşmaya katılamadığını ifade eden Özsoy, "Askerdeyken bölük astsubayıydım. Komutanımla beraber çalıştık. Arkadaşlarımız bize acemi olarak geldiler, usta olarak askerliği bitirip gittiler. Recep kardeşimiz önderlik yaptı, geleneksel hale geldi. Sağlığımız el verdiği müddetçe yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Önceki seneler Adana'da buluştuklarını aktaran Selahaddin Güner de, arkadaşlarını Konya'ya kendisinin davet ettiğini söyledi. Konyalı olduğunu söyleyen Güner, "Komutanım geldi sağ olsun. Komutanım bize askerliği sevdirmişti. Biz baba derdik yine aynı şekilde söylüyoruz. Gelen arkadaşlara teşekkür ederiz. Gelmeyen arkadaşlarımız da var. Kimisinin annesi hasta, kimisinin kendisi hasta. Artık yaşın verdiği bir durum. 60'a doğru merdiven dayadık. Herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Dört yıldır yapılan buluşmaların her yıl farklı şehirlerde sürdürülmesi planlanıyor. - KONYA

Kaynak: İHA