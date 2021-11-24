Kömürhan Köprüsünün çevresi 55 bin fidanla yeşillenecek

MALATYA (AA) - Elazığ ile Malatya arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımı tamamlanarak 2 Ocak'ta hizmete açılan Kömürhan Köprüsü'nün çevresi 55 bin fidanla yeşillendirilecek.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayan güzergahta ulaşımı rahatlatan modern köprü ve bağlantı tünelinin çevresinin daha yeşil bir görünüme kavuşması için ağaçlandırma çalışmasına başladı.

Bu kapsamda köprünün her eki yakasındaki yaklaşık 180 hektarlık alana badem, sedir ve kızılçamdan oluşan 55 bin fidan dikilecek, meşe tohumu ekilecek.

Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, bir süredir devam eden ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi, fidan dikti.