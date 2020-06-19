Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu
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Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi, çocuk kavgası yüzünden aralarından husumet bulunan komşusu ve oğlunu silahla bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

19.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:18

Arnavutköy'de tartıştığı komşusu ve oğlunu evinin kapısında silahla yaralayan kişi kaçarak izini kaybettirdi. Bacaklarından yaralanan baba oğul hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ÇOCUK KAVGASI YÜZÜNDEN İKİ KOMŞU BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, dün saat 17.00'da Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Nizam Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, küçük çocukların kavgası iki komşuyu birbirine düşürdü. Çocuk kavgası yüzünden aralarında husumet bulunan komşusu ile akşam saatlerinde tartışan kişi, Süleyman Ayyıldız (68) ve oğlu Talip Ayyıldız'ı (28) silahla vurdu. 4-5 el silah sesi duyan komşuları sokağa çıktığında baba oğlu ayaklarından yaralı halde yerde yatarken gördü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerini beklemeden komşuların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı baba oğlun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Komşusu ile oğlunu silahla bacaklarından vurarak yaralayan şüpheli ise olay yerinden bir araçla kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çocukların kavgası iki aileyi birbirine düşürdü! Komşusunu ve oğlunu bacaklarından vurdu

Kaynak: DHA

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